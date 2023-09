La Juventus mette pressione alle milanesi: 3 gol alla Lazio e attacco ‘atomico’

CalcioWeb

Adesso la Juventus fa sul serio. E’ iniziata con il botto la 4ª giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la squadra di Massimiliano Allegri e la Lazio. I bianconeri volano momentaneamente in testa alla classifica del massimo torneo italiano in attesa del super derby tra Inter e Milan.

Vlahovic e compagni sono stati protagonisti di un ottimo inizio di stagione, solo la sfida contro il Bologna non è stata all’altezza. In quattro partite i bianconeri hanno collezionato 10 punti frutto di tre vittorie e un pareggio. La Lazio si ferma ancora dopo la bella vittoria contro il Napoli e la classifica per Sarri inizia a preoccupare (3 punti in 4 partite).

La cronaca

La Juventus conferma la coppia formata da Vlahovic e Chiesa, a centrocampo Miretti e Locatelli. Gli ospiti rispondono con Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. Partenza fortissima dei bianconeri che passano in vantaggio con Dusan Vlahovic, bravo a sfruttare un cross di Locatelli. Proteste degli ospiti per una possibile uscita del pallone sul tocco di McKennie ad inizio azione. Bianconeri show e Chiesa trova il raddoppio con un tiro preciso che supera Provedel.

Sarri si gioca le carte Pellegrini e Rovella ed entra finalmente in partita. Al 64′ è Luis Alberto a riaprire la partita con una grandissima giocata. Vlahovic è in giornata di grazia e 3 minuti più tardi chiude i conti. Finisce 3-1. La Juventus vola a 10 punti, la Lazio ferma a 3.