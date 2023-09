Lazio-Atletico Madrid: gli amici di Isaksen scatenano il caos all’Olimpico

CalcioWeb

Un punto importantissimo, il gol di Provedel e momenti di tensione sugli spalti. La 1ª giornata della fase a gironi di Champions League ha regalato la bellissima sfida tra Lazio e Atletico Madrid e il risultato di 1-1 ha confermato la competitività delle squadre. Dopo l’iniziale vantaggio di Barrios, la squadra di Sarri si è giocata il tutto per tutto nei minuti finali. Un gol di testa del portiere biancoceleste ha regalato ai padroni di casa un punto molto importante.

Il match è salito alla ribalta anche per uno spiacevole episodio ed i protagonisti (in negativo) sono stati gli amici di Gustav Isaksen, calciatore della Lazio arrivato in Italia nella sessione estiva di calciomercato.

Tensione all’Olimpico

I tre danesi, in compagnia del fratello del calciatore, sono stati visti ‘alticci’ nel pomeriggio in Via del Corso. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero‘ hanno continuato a bere nell’area hospitality a tal punto da costringere il personale a chiudere il bar.

Diverse volte sono stati invitati alla calma dagli steward, poi “con il passare del tempo sono diventati molesti, davano fastidio al pubblico tra cui molti familiari di altri giocatori e la polizia è dovuta intervenire”, riporta nel dettaglio l’articolo. Due dei quattro hanno opposto resistenza, insultato “fuck you” le forze dell’ordine e arrestati allo Stadio Olimpico per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Definiti anche i Daspo della durata di 5 anni.