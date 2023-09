Lutto nel calcio brasiliano: è morto Mario Marinho, ex capitano e allenatore

CalcioWeb

E’ una giornata triste per il mondo del calcio: è morto all’età di 76 anni l’ex capitano della Seleçao Mario Marinho Peres, difensore centrale. Nel corso della carriera ha vestito, fra le altre, le maglie di Santos, Barcellona, Internacional Porto Alegre e Palmeiras. Protagonista anche con la maglia della Nazionale brasiliana.

La notizia è stata data dai familiari e subito sono arrivati i messaggi di condoglianze dei suoi ex club. L’ex calciatore era ricoverato in ospedale da un mese per complicazioni polmonari e cardiache.

Chi era Mario Marinho

Mario Marinho fu un protagonista dei Mondiali del 1974 in Germania, assieme all’altro Marinho, il biondo terzino sinistro Francisco. Nei Mondiali di quasi 50 anni fa Mario Marinho fu il capitano del Brasile, che venne eliminato dal torneo dall’Olanda di Johan Cruijff che poi perse la finale con la Germania. Dopo la carriera da calciatore divenne allenatore guidando, fra il 1981 e il 2009, squadre di Angola e Portogallo, la nazionale di El Salvador e, in patria, Santos, Botafogo, Juventude e Guarani.