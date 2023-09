Milan in ansia: infortunio per Maignan contro il Newcastle

CalcioWeb

Milan e Newcastle sono in campo per la partita della fase a gironi di Champions League. I rossoneri, chiamati alla reazione dopo la batosta nel derby, sono stati protagonisti comunque di una buona partita contro una squadra molto insidiosa.

Prima del match coreografia bellissima dei tifosi rossoneri, poi l’accoglienza da brividi al grande ex Sandro Tonali. La sfida non si sblocca, poi una tegola per il Milan nei minuti finali. Il portiere Maignan è stato costretto al cambio per un problema al flessore. In campo Sportiello.