Milan, Pioli svela la favorita allo scudetto: schiaffo all’Inter

Per tutti o quasi è l’Inter la favorita alla vittoria dello scudetto. Stefano Pioli, invece, va controcorrente e si sbilancia sulla favorita al successo in Serie A. E’ già vigilia di campionato per i rossoneri, chiamati dal big match contro la Lazio, in programma sabato 30 settembre alle 18:00. Il Milan guida la classifica del campionato di Serie A, proprio in bella compagnia dell’Inter, dopo il rendimento di 5 vittorie e una sconfitta in 6 giornate.

“Il club sta portando avanti un percorso meraviglioso, è un Milan competitivo in Italia e in Europa, con i conti sani. Mettere insieme le due cose significa che tutti hanno lavorato molto bene. Lo scudetto? Ci saranno quattro squadre che lotteranno per il titolo, con la Juve favorita perché non ha le coppe”, la certezza del tecnico rossonero.

Pioli continua: “la classifica in questo momento non conta nulla, contano interpretazione e approccio alle partite. Sono contento di ciò che ha fatto la squadra in questi due giorni, ho visto le cose giuste”.

Sui singoli: “Adli? Ha avuto grande pazienza e grande forza mentale nel mantenere gli atteggiamenti giusti anche se giocava poco. Io gli ho detto che come mezzali pensavo a giocatori con caratteristiche diverse, e che quindi rimaneva la posizione davanti alla difesa: lui ha dato grande disponibilità. Musah? Può giocare in tutte e tre le posizioni di centrocampo, ha caratteristiche che ci serviranno tanto, ovunque lo utilizzerò ci sarà utile. Leao? Ha sbagliato un passaggio, perché bisogna dire che l’ha presa sottogamba? Certo, mi aspetto in generale che sbagli meno passaggi…”.