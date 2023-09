Osimhen deriso in un video, agente furioso con il Napoli: cosa sta succedendo

CalcioWeb

Situazione piuttosto delicata in casa Napoli. Dopo lo 0-0 contro il Bologna, nuovo passo falso di una stagione iniziata in maniera altalenante, è arrivata la notizia riguardante l’indagine alla quale è stato sottoposto Aurelio De Laurentiis, patron dei partenopei, in merito al caso Osimhen.

A proposito del bomber nigeriano, come se non bastasse, dai social è nata una polemica che ha del clamoroso. Il profilo TikTok del Napoli ha pubblicato un video-parodia, poi cancellato dopo le prime polemiche, nel quale Osimhen viene ‘deriso’ per l’errore dal dischetto contro il Bologna. Il breve filmato ha scatenato l’ira dell’agente del calciatore.

La rabbia dell’agente

Roberto Calenda, agente di Osimhen, ha scritto un duro messaggio su ‘X’ nel quale si legge: “quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare“.