De Laurentiis indagato: “penalizzazione al Napoli e scudetto alla Lazio” | FOTO

La notizia del giorno legata al mondo del calcio riguarda sicuramente Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è indagato con l’accusa di falso in bilancio. Si tratta di un atto dovuto dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm partenopei. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie in relazione all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

Il contributo dell’attaccante nigeriano è stato determinante per la vittoria dello scudetto 2022/2023, il terzo della storia del Napoli. La squadra dell’ex Luciano Spalletti si è imposta con 16 punti di vantaggio sulla Lazio, 18 sull’Inter e 20 sul Milan. L’ex Lilla ha vinto la classifica marcatori con 26 gol, dimostrandosi uno dei calciatori più forti in circolazione.

Con il Lille, il Napoli aveva anche intavolato un’operazione che comprendeva il trasferimento di 4 giocatori del Napoli al club francese: il portiere Karnezis e 3 Primavera: Claudio Manzi (difensore centrale classe 2000), Ciro Palmieri (attaccante 2000, in passato seguito anche dal Chelsea) e Luigi Liguori (attaccante ’98). Per i 4 giocatori il Lille ha pagato al Napoli 20 milioni di euro.

La notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati del presidente Aurelio De Laurentiis ha scatenato tantissime reazioni dai tifosi delle altre squadre che iniziano a chiedere una penalizzazione afflittiva, la revoca dello scudetto e il titolo alla Lazio.

“Eppure mi avevano assicurato che quello del Napoli era lo scudetto dell’onesta”, “in realtà se il Napoli fosse stato giudicato nell’annata scorsa con lo stesso metro della Juve, per un fatto molto più grave come la questione Osimhen, togliendo i punti per rendere la punizione “afflittiva” lo scudetto lo avrebbe vinto la Lazio”, “dispiace per i tifosi del Napoli, ma lo scudetto deve essere revocato”, “ovviamente sarebbe giusto penalizzare il Napoli, così come i napoletani chiedevano per la Juve, e di conseguenza revocare lo scudetto e assegnarlo alla Lazio”, sono solo alcuni messaggi pubblicati sui social. In alto la GALLERY con tutte le reazioni dei tifosi.