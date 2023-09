Osimhen-Napoli, il VIDEO che ha fatto infuriare il nigeriano

Aria tesa in casa Napoli. Dopo lo 0-0 col Bologna tra Victor Osimhen e la società non scorre buon sangue. Il calciatore nigeriano aveva già manifestato il suo disappunto con l’allenatore dopo la sostituzione in campo, ma è stato il video pubblicato sul profilo TikTok del Napoli a far scoppiare il caos.

Sul profilo TikTok del Napoli è stato condiviso un video col quale Osimhen veniva deriso per il suo errore dal dischetto. “Dammi il rigore, per favore! Rigore”, si sente nell’audio, in inglese, con una vocina buffa, nel video condiviso sui social. Poi le risatine all’errore di Osimhen.

La clip è stata prontamente rimossa dal profilo TikTok del Napoli, ma in molti sono riusciti a salvarla e a farla circolare sui social.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.

⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023