Osimhen via dal Napoli a gennaio: crolla la quota della cessione

CalcioWeb

Situazione piuttosto delicata in casa Napoli. Nelle ultime ore il video pubblicato sui social, poi rimosso, nel quale veniva fatta una parodia sul rigore sbagliato da Victor Osimhen ha fatto infuriare il calciatore che ha deciso di eliminare tutte le foto del Napoli presenti nel suo profilo Instagram. Roberto Calenda, l’agente del calciatore, ha minacciato di intraprendere ogni iniziativa utile a tutelare il calciatore ‘deriso’ dal filmato.

Un allarme che, solo nel pomeriggio odierno, sembra essere rientrato, almeno in parte, dopo un confronto tra calciatore e società nel quale l’ex Lille si sarebbe scusato per il comportamento avuto dopo la sostituzione contro il Bologna e avrebbe fatto chiarezza sulla vicenda social. I bookmakers però hanno una visione differente della situazione.

Crolla la quota dell’addio

Il rinnovo non arriva e se durante il mercato estivo Aurelio De Laurentiis era riuscito a respingere le offerte dall’Arabia Saudita, convinto di poter trovare un accordo con Osimhen che, dal canto suo, era pronto ad ascoltare proposte in doppia cifra, arrivati a questo punto le crepe nel rapporto fra le parti potrebbero risultare insanabili.

La quota “Victor Osimhen cambia squadra al 1° Febbraio 2024“, ovvero quella di una una cessione nel mercato di gennaio, è calata vertiginosamente a 3.00 su alcuni dei principali bookmakers come Goldbet e Better. Le richieste di De Laurentiis, quelle no, non dovrebbero abbassarsi più di tanto. Chelsea, Manchester United e i club dell’Arabia Saudita osservano con attenzione.