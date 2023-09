Provedel, non è la prima volta: il gol di testa in Ascoli-Juve Stabia | VIDEO

CalcioWeb

Ivan Provedel è entrato nella storia della Champions League. La 1ª giornata della fase a gironi ha regalato clamorosi colpi di scena e in particolar modo il gol nel finale del portiere biancoceleste. All’Olimpico è andata in scena la sfida tra Lazio e Atletico Madrid e il gol dell’estremo difensore biancoceleste ha fatto il giro del mondo. La prodezza è arrivata a tempo quasi scaduto, dopo l’iniziale vantaggio degli spagnoli con Barrios.

Il gol è stato esaltato in tutto il mondo: dall’Equipe, alla Bbc ma anche sulla Cbs e poi il Times of India o Free Malasya Today viene celebrata l’impresa dell’estremo difensore italiano. Anche la Uefa ha dedicato un post sui social a Provedel: “è una notte che ricorderò per tutta la vita”, ha commentato il calciatore della Lazio ai microfoni ufficiali della Uefa.

Provedel è il quarto portiere ad aver realizzato un gol in Champions League ma il secondo su azione dopo il turco Sinan Bolat. In rete sono andati anche Jorg Butt (tre reti tra il 2000 ed il 2009) e Vincent Enyeama (nel 2010) ma entrambi su rigore.

Ivan Provedel è stato considerato un goleador. Il portiere non è nuovo alle prodezze in area di rigore avversaria ed è tornato alla ribalta un vecchio gol. L’estremo difensore, infatti, aveva già realizzato una rete di testa il 7 febbraio 2020, in Serie B, quando giocava nella Juve Stabia, permettendo alla squadra di pareggiare 2-2 contro l’Ascoli.

In #LazioAtleticoMadrid SECONDO GOL IN CARRIERA per Ivan Provedel, dopo quello in Ascoli-Juve Stabia 2-2 di Serie B, 7 febbraio 2020! pic.twitter.com/igRRmg1J8l — Giuseppe Pastore (@gippu1) September 19, 2023