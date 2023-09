Reggina, arrivano i primi innesti per la Fenice Amaranto: i nomi in entrata

CalcioWeb

La nuova Reggina (Fenice Amaranto) chiude i primi due innesti in attesa dell’esordio nel campionato di Serie D. La dirigenza ha deciso di affidare la panchina a Bruno Trocini con l’obiettivo di lottare per le zone alte della classifica. Si avvicina l’esordio in campionato e la squadra è ancora incompleta. Il club ha definito nelle ultime ore i primi due innesti: Gabriel Bianco e Andrea Ingegneri, entrambi svincolati. E’ quanto riporta StrettoWeb.

Chi è Gabriel Bianco

Bianco è un esterno offensivo classe 2002. E’ cresciuto nell’Udinese, prima di di esordire in prima squadra in quel di Acireale. Poi brevi parentesi anche con Novara, Fc Messina e Catania, mentre l’ultima stagione è stata in Serie C alla Pro Sesto, dove è sceso in campo per 22 volte, siglando 3 reti.

Chi è Andrea Ingegneri

Andrea Ingegneri è un elemento più esperto, classe 1992. E’ un difensore con esperienze recenti in Serie C tra Viterbese, Mantova e Modena, ma è sceso in campo pochissime volte nelle ultime avventure (6 volte a Modena in un anno, 9 a Mantova nel 2022 e solo 4 a Modena nel 2021). Prima ancora, sempre al Modena, due annate sicuramente più proficue (22 e 19 presenze). In C è stato anche al Pordenone, in B conta solo 7 presenze, al Cesena, ma 10 anni fa.

Ufficiale Domenico Mungo

E’ ufficiale l’arrivo di Domenico Mungo, ex Cosenza classe 1993 con una lunga esperienza in Serie C. “LFA Reggio Calabria – si legge – comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Domenico Mungo che si lega al club con un contratto biennale”.