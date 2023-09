Roma, lo sfogo di Lukaku dopo il gol contro il Torino | FOTO

CalcioWeb

Romelu Lukaku non ha bisogno di presentazioni e continua a confermarsi uno dei migliori attaccanti in circolazione. La 5ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa con il pareggio tra Torino e Roma e gli attaccanti si sono messi in mostra con grandi prestazioni.

Dopo lo 0-0 del primo tempo, la sfida è entrata nel vivo nella ripresa. Il match si sblocca al 68′ con il grande gol dell’ex Inter in grado di ‘sfondare’ la difesa, all’85’ il pareggio di Duvan Zapata.

Lo sfogo di Lukaku dopo la partita

Romelu Lukaku si conferma un lusso per il campionato di Serie A e continua a prendersi le rivincite dopo le ultime vicende estive: dalla rottura con il Chelsea, dalla tensione con l’Inter e al mancato accordo con la Juventus. Poi è arrivata la Roma e si è assicurata le prestazioni di uno dei migliori attaccanti.

“Mi hanno insultato. È questa la putt… di una verità”, lo sfogo di Romelu Lukaku subito dopo la partita contro il Torino. Si tratta di una frase riportata nel testo della canzone Bâtiment del rapper francese Niska. Anche i numeri sono dalla parte del belga: contro il Torino ha siglato il gol numero 59 in 100 partite in Serie A: meglio di lui solo Trezeguet (63), Montella (64), Shevchenko (64), Higuain (65) e Cristiano Ronaldo (81).