Sassuolo-Juventus, gol Lauriente: papera clamorosa di Szczesny | VIDEO

E’ in corso Sassuolo-Juventus, sfida valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A. L’avvio di stagione della squadra di Massimiliano Allegri è stato molto importante ed i bianconeri sono candidati alla vittoria dello scudetto. La compagine neroverde dovrà cambiare passo dopo la prima parte di stagione altalenante.

Allegri si schiera con la coppia formata da Chiesa e Vlahovic. Gli ospiti ci provano proprio con i due attaccanti, poi la gara si sblocca al 12′. Tiro da lontano senza pretese di Lauriente, il portiere Szczesny non riesce a respingere il pallone e l’intervento è goffo. Poi l’autogol di Matias Vina per l’1-1.

Szczesny what are you smoking blud? 🙃😂pic.twitter.com/BOtyoIICq4

— Max Statman (@emaxstatman) September 23, 2023