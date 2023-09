Soap opera e Pinocchio, Allegri risponde a Bonucci: stoccate in conferenza stampa

CalcioWeb

“Tanto ormai noi sull’extra campo siamo ferrati…“. Max Allegri commenta con una battuta gli argomenti più caldi della conferenza stampa che anticipa la sfida tra Juventus e Lazio. E di situazioni extra campo, in effetti, la Juventus ne ha parecchie da risolvere. Una fra le più spinose riguarda il caso Leonardo Bonucci.

L’ormai ex capitano, trasferitosi all’Union Berlino, è pronto a fare causa alla Juventus dopo essere stato messo fuori rosa nelle scorse settimane, quando è apparso chiaro a tutti che fosse di troppo nel progetto bianconero. Allegri e la società chiarirono come, già nel mese di febbraio, Bonucci fu informato della situazione: a fine stagione sarebbe stato o ritiro o addio.

Bonucci ha smentito dicendo di non essere mai stato informato, etichettando il tutto come ‘bugie e falsità’. Il centrale ex Milan si era detto pronto anche a fare la chioccia ai giovani, pur di restare, ma il finale della storia lo conosciamo tutti.

Il commento su Bonucci

A proposito delle ultime dichiarazioni di Bonucci, Allegri ha preferito glissare, pur non risparmiando alcune stoccate. “Riguardo alla vicenda Bonucci, non ho nulla da aggiungere, gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua carriera dentro e fuori dal campo. Le soap opera sono su Canale 5 se non sbaglio, ma non mi hanno mai appassionato molto. I miei amici mi chiamano Pinocchio, perciò essere etichettato come bugiardo è il meno… – ha dichiarato Allegri – Bonucci non ha creato alcuna guerra interna, è stata presa una decisione e tra l’altro per lui si è aperta un’altra opportunità: è andato in una squadra che gioca la Champions e questa stagione sarà importante per lui soprattutto dal punto di vista motivazionale. Se ne è parlato tanto ed è inutile continuare a farlo tanto indietro non si può tornare. Pensiamo alla partita di domani“.