100 anni della famiglia Agnelli, la Juve in festa: Zidane e Del Piero infiammano il pubblico | FOTO e VIDEO

Si è conclusa una giornata importante in casa Juventus. E’ andata in scena la grande festa, “Together, a Black & White Show” organizzata per festeggiare il centenario della proprietà della famiglia Agnelli. Presentato dalla madrina d’eccezione, Cristina Chiabotto, l’evento è iniziato con le donazioni per Save the Children.

Sulle tribune presente John Elkann, presidente di Exor, poi tutta la dirigenza della Juventus, dal presidente Gianluca Ferrero all’amministratore delegato Maurizio Scanavino. Al Pala Alpitour ci sono tutti i calciatori della prima squadra rimasti a Torino durante questa pausa per le Nazionali: da Dusan Vlahovic a Nicolò Fagioli, presente anche Massimiliano Allegri.

La partita

Si è chiusa con un roboante 9-6 la sfida tra le leggende bianconere, con i White che battono i Black. Doppiette di Marchisio e di Iuliano, tripletta Matri e reti di Zidane e Torricelli per i vincitori, dall’altra parte gol di Evra, Davids, Ravanelli, Del Piero, Di Livio e Ferrara.

Al 9′ dei 40 minuti disputati, tutto il pubblico del Pala Alpitour si è alzato in piedi e la partita è stata interrotta: è andato in scena un commovente applauso per Gianluca Vialli, morto dopo una lunga malattia.

Le dichiarazioni

“Ho provato gratitudine per tutti voi che siete qui per la Juve: 100 anni sono tanti, abbiamo visto qualcosa di straordinario ma dobbiamo fare ancora tante cose come famiglia bianconera”: sono le parole del presidente di Exor, John Elkann.

“E’ stata una ricorrenza unica, festeggiamo i 100 di una famiglia che è sinonimo di garanzia per il futuro del club – l’intervento del tecnico, Massimiliano Allegri – e avremo bisogno dei tifosi per raggiungere i nostri tifosi quest’anno. Lippi? E’ sempre stato un punto di riferimento per me”.

Anche Zinedine Zidane prende il microfono e infiamma il Pala Alpitour: “sono contento di aver passato questi momenti con la famiglia bianconera, ogni tanto fa bene” dice il francese.

“E’ sempre un’emozione unica indossare questi colori” il pensiero di Alessandro Del Piero.

