Juventus, conferme sull’attaccante a gennaio: il retroscena estivo

La prima parte di stagione della Juventus è stata di buon livello. I bianconeri sono reduci dalla vittoria nel derby contro il Torino e si sono rilanciati per la vittoria dello scudetto. La squadra è attrezzata per il primo posto e la dirigenza ha confermato un aumento di capitale per rinforzare la squadra a gennaio.

E’ previsto un intervento per reparto, sicuramente un centrocampista e un attaccante. Il nome per il reparto avanzato non è un mistero: Domenico Berardi. Il Sassuolo è pronto alla cessione e nell’affare potrebbe rientrare anche una contropartita: il nome è quello di Iling-Junior.

Il retroscena estivo

Domenico Berardi in estate è stato vicinissimo al passaggio in bianconero. La conferma è arrivata dall’entourage del calciatore, in particolare da Annalisa Roseti, avvocato dell’agente Beppe Galli.

“Sembrava tutto predisposto… Mi dissero: ‘Annalisa tieniti pronta’, che vuol dire prepara i documenti. Ma poi evidentemente non è stato trovato l’accordo tra le due società. Il Sassuolo ha avuto pretese importanti, però Berardi aveva la penna in mano”, le parole alla Palermo Football Conference, organizzata da Conference403 all’Hotel Villa D’Amato di Palermo.

Sulla possibilità di una chiusura a gennaio: “non lo so, perché io poi sono l’ultima a sapere le cose. Io sono col computer acceso e la penna in mano”. La verità è che l’assalto è già partito…