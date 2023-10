Le anticipazioni di Corona su Zaniolo: “la mamma gli ha dato 40mila euro, il padre…” | VIDEO

CalcioWeb

Iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sulla verità di Fabrizio Corona sullo scandalo scommesse nel calcio. E’ alta l’attesa per l’appuntamento su Rai 3, subito dopo la partita della Nazionale italiana contro l’Inghilterra.

Un argomento caldo è quello di Nicolò Zaniolo, il calciatore dell’Aston Villa continua a negare il coinvolgimento nelle partite di calcio. L’ex ‘Re dei Paparazzi’, tramite i suoi canali ufficiali, ha fornito alcune anticipazioni. Il riferimento della fonte è proprio all’ex Roma.

“Vai da Nicolò, dici “Bello mio io sono nella m…a”. Lo hanno aiutato e si sono fatti intestare l’appartamento a Spezia. La mamma di Zaniolo gli ha dato 40mila euro. La mamma sapeva che il figlio giocava. Io so che ci sono state altre operazioni in cui il padre ha mandato i soldi a Milano, 80mila che il figlio doveva non so a chi”.