Corona: “quel calciatore della Roma che allo stadio guarda le corse di cavalli”, svelato il nome | VIDEO

Fabrizio Corona non ha intenzione di fermarsi e continua a svelare dettagli sul caso delle scommesse. “Alle 17 appuntamento con un bel video. Un giocatore della Roma che scommette mentre è in tribuna a guardare “a maggica” e alle 20, antipasto con un nuovo audio… Nicola scommette. Chissà perchè…”, aveva annunciato sul sito dillingernews.it.

Poi, in leggero anticipo, ha svelato i dettagli. “Quel calciatore della Roma che allo stadio guarda le corse di cavalli. Starà scommettendo? Ah saperlo! Ecco il video. Un ragazzo con un cappellino di marca, nella tribuna speciale dell’Olimpico mentre gioca la Roma. Ma a lui sembra non interessare, visto che la sua attenzione è completamente attirata dal suo telefonino: uno zoom ed ecco che si riesce a intravedere una corsa dei cavalli. Il ragazzo smanetta, muove le dita, si agita. Per la partita? No, per i cavalli! Quel ragazzo è un giocatore della Roma. Difficile dire se sta scommettendo effettivamente o se sia solo un amante delle corse, un semplice spettatore. Di sicuro non guarda la partita. Ma lasciamo quindi parlare le immagini”.

Il riferimento è a Sardar Azmoun, attaccante arrivato in estate alla corte di José Mourinho. Il VIDEO ha già scatenato tante reazioni: il calciatore iraniano è molto appassionato di tale disciplina, ha un proprio cavallo e nel filmato non viene confermata alcuna scommessa.

Clamoroso scoop di #Corona. Da premio Pulitzer. Durante non so quale partita, Azmoun sfoggia un cappello di Gucci talmente coatto da essere illegale in circa 194 stati riconosciuti dall’ONU. Il tutto mentre guarda lecitamente una gara di cavalli. pic.twitter.com/6JlO8M6nxP — Friedkinismo (@Friedkinismo11) October 17, 2023