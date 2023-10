Benatia inizia la carriera da direttore sportivo: il grande ritorno in una nuova veste

CalcioWeb

Medhi Benatia è stato un ottimo difensore e la carriera da calciatore si è conclusa forse troppo in anticipo. Ex difensore centrale, nel corso della carriera si è sempre dimostrato un calciatore affidabile, forte fisicamente e nel gioco aereo. Nato in Francia da padre marocchino e madre francese di origine algerina, la prima vera esperienza della carriera è stata con la maglia del Marsiglia. Poi il prestito al Tours e il passaggio al Clermont.

La prima vera grande occasione si registra nel 2010 con l’arrivo in Italia all’Udinese. Si dimostra subito un leader dentro e fuori dal campo. Il vero salto di qualità si registra alla Roma. Infine le avventure con le maglie di Bayern Monaco, Juventus, Al-Duhail, Fatih Karagümrük. Il 9 dicembre 2021 annuncia il ritiro dal calcio giocato.

La nuova avventura di Benatia

L’ex difensore di Juventus e Roma ha svolto negli ultimi tempi il ruolo di procuratore e dimostrando una grande passione per il mondo del calcio. Adesso potrebbe intraprendere una nuova carriera. Secondo le ultime notizie l’ex calciatore è pronto a diventare il nuovo direttore sportivo del Marsiglia.

La squadra è guidata dall’allenatore italiano Gennaro Gattuso e nell’ultima giornata del campionato francese è arrivata una bella vittoria con il risultato di 3-0 contro il Le Havre. Il Marsiglia è attrezzato per raggiungere risultati importanti e attualmente occupa la 6ª posizione: in 8 partite ha collezionato 12 punti frutto di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

Nelle ultime ore sono arrivate le dimissioni da parte del direttore sportivo e uomo di mercato Javier Ribalta, condizionato anche dalle minacce ricevute nelle scorse settimane. Il suo posto dovrebbe essere preso proprio da Benatia, una figura emergente ma in grado di raggiungere subito obiettivi di un certo spessore. Avrà il compito di individuale nuovi calciatori in grado di rappresentare un club così importante e gestire il rapporto con la squadra.