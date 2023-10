Boca-River Plate, pestato un tifoso ‘infiltrato’: fatale un tatuaggio | VIDEO

CalcioWeb

Boca Juniors-River Plate non è mai una partita banale, si tratta del SuperClasico in Argentina. E’ andata in scena la gara della Copa de la Liga Profesional e il risultato finale ha confermato la forza delle due squadre. Il River Plate è stato protagonista di un ottimo inizio, discorso diverso per il Boca Juniors che continua il percorso deludente.

La sfida si è conclusa sul risultato di 0-2 con un gol per tempo: al 41′ il vantaggio di Salomon Rondon, poi il raddoppio di Enzo Hernan Diaz in pieno recupero. Il Boca può recriminare per un gol annullato a Cavani per fuorigioco millimetrico nella ripresa.

La gara è salita alla ribalta per un episodio da condannare. Un gruppo di tifosi del Boca Juniors, infatti, ha picchiato in maniera brutale un supporter del River Plate che si era ‘infiltrato’ nel settore dei rivali. L’uomo è stato portato via in barella in gravi condizioni. Un dettaglio ha fatto la differenza: il tifoso aveva sul braccio un tatuaggio con preciso riferimento al River Plate.

Tensión en La Bombonera tras la derrota de Boca: los hinchas descubrieron a un infiltrado de River y lo golpearon en la popular. Tuvo que ser retirado en camilla. pic.twitter.com/YCZKSHOIl5 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2023