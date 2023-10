Cambia l’arbitro di Juventus-Torino: il motivo del forfait dell’ultim’ora

CalcioWeb

E’ sempre più alta l’attesa per l’inizio dell’8ª giornata del campionato di Serie A. In particolar modo preannuncia spettacolo Juventus-Torino in un derby che non ha mai bisogno di presentazioni dal punto di vista tecnico e ambientale. I bianconeri sono reduci dal pareggio contro l’Atalanta (0-0) e sono una seria candidata anche per lo scudetto, stesso risultato anche per i granata contro l’Hellas Verona.

Il tecnico Massimiliano Allegri continua a fare i conti con l’infortunio di Vlahovic, out dall’ultimo allenamento e sempre più a rischio forfait. Probabile l’inserimento del recuperato Milik in coppia con Chiesa.

Juventus-Torino, cambia l’arbitro

Con un comunicato ufficiale, l’AIA ha ufficializzato il cambio di arbitro per il derby in programma sabato 7 ottobre alle ore 18:00. Sarà Davide Massa a prendere il posto di Antonio Rapuano.

“L’Associazione Italiana Arbitri comunica che l’arbitro Antonio Rapuano, inizialmente designato per la direzione della gara Juventus-Torino (in programma sabato 7 ottobre alle ore 18), sarà sostituito da Davide Massa. La modifica si è resa necessaria in seguito ad un infortunio muscolare alla schiena”.