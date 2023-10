Caso arbitro Sacchi: la versione dell’assistente Francesca Di Monte

CalcioWeb

Il caso Sacchi è sempre più caldo in Serie A e il riferimento è al gesto dell’arbitro nei confronti dell’assistente Francesca Di Monte prima di Lecce-Sassuolo del massimo torneo italiano. Il direttore di gara è stato accusato per la mancata stretta di mano nel tunnel che portava le squadre in campo.

“Mi dispiace che sia stato definito un caso un semplice gesto di fraintendimento: ho letto parole grosse verso un collega che non ha avuto nessuna mancanza di rispetto e verso un gesto istintivo che invece è stato definito sessista”.

Francesca Di Monte racconta all’ANSA la sua verità, che coincide con quella del direttore di gara: “con lei ho un rapporto splendido, a fine gara abbiamo riso insieme dell’episodio”.