Lecce-Sassuolo, il gesto dell’arbitro Sacchi all’assistente donna scatena la bufera | VIDEO

CalcioWeb

E’ in corso l’8ª giornata del campionato di Serie A e le prime partite hanno regalato emozioni e motivi di discussione. La sfida tra Lecce e Sassuolo si è conclusa sul risultato di 1-1 con un botta e risposta dei calciatori più forti. Vantaggio della squadra neroverde con un calcio di rigore trasformato da Berardi, nella ripresa è Krstovic a siglare il gol del definitivo 1-1.

Sui social è diventato virale un video dell’ingresso in campo delle squadre. E’ quasi tutto pronto per il fischio d’inizio del match, i calciatori sono nel tunnel che porta in campo. Le telecamere mandano in onda una scena che ha visto protagonisti l’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata e l’assistente Francesca Di Monte di Chieti.

L’arbitro si gira per stringere la mano a Di Monte, ma ad un certo punto evita il saluto e va a stringere la mano a Strefezza. L’assistente ci rimane male e non riesce a darsi una spiegazione del gesto dell’arbitro.

L’arbitro Luca #Sacchi non da la mano all’assistente donna Francesca #DiMonte

Brutto episodio prima di #LecceSassuolo. Sacchi rifiuta di stringere la mano all’assistente donna, lasciando la Di Monte probabilmente con il cuore gonfio di rabbia, considerando il suo sguardo sdegnato pic.twitter.com/0SuLboruJl — La Bussola TV (@LaBussolaTV) October 7, 2023