Cassano critica Leao: la risposta del milanista diventa virale | FOTO e VIDEO

Antonio Cassano riesce sempre a scatenare motivi di discussione. L’ex calciatore ha commentato l’ultima giornata di Champions League e un’analisi sul Milan ha scatenato il caso. I rossoneri non sono andati oltre lo 0-0 contro il Borussia Dortmund, lo stesso risultato dell’esordio contro il Newcastle. L’argomento Rafael Leao continua a portare grandi discussioni, si tratta di un grande talento ma considerato troppo altalenante. “Leao ha fatto due-tre sgroppate, ma non ha mai tirato in porta e non rientra. Zero assist, zero gol, sbaglia la giocata decisiva.

Leao fa qualche sgroppate a tutta velocità, palla avanti e basta. Ma in queste partite devi fare la differenza. Il Milan ha fatto una buona partita, un punto non si butta, ma la prossima vai a Parigi. Sbaglia sempre la giocata: l’unica giusta è l’idea dell’uno-due con Pulisic. Lui non difende mai, mi devi creare 10 palle gol. Gli manca sempre 1 per fare 31″, le parole di FantAntonio alla ‘Bobo Tv’.

L’attaccante non ha gradito le cratiche e la risposta sul profilo X non si è fatta attendere. Il portoghese ha commentato con 9 faccine: 5 che ridono con le lacrime e 4 pagliacci.

👇🏻#Cassano ancora una volta durissimo su #Leão. Evidentemente era ancora una volta distratto quando Rafa ha messo #Pulisic e #Chukwueze davanti alla porta 😅😅 @leleadani pic.twitter.com/NXAo8csHEe — Milan Zone (@theMilanZone_) October 5, 2023