Dortmund-Union Berlino: prima il gol di Bonucci, poi la debacle | VIDEO

Si sono concluse altre partite importanti valide per la giornata di Bundesliga. Una gara di particolare interesse è stata quella tra Borussia Dortmund e Union Berlino, il risultato di 4-2 ha confermato la forza dei gialloneri.

Partenza sprint per i padroni di casa che passano in vantaggio con un gol di Fullkrug. La reazione degli ospiti è da grande squadra: prima il pareggio di Gosens, poi il vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Leonardo Bonucci. Si tratta del primo gol in Bundesliga per l’ex bianconero.

Nella ripresa il Borussia Dortmund si scatena e trova addirittura tre gol con Schlotterbeck, Brandt e Ryerson. I gialloneri si portano momentaneamente al secondo posto.