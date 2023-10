Esonero Mourinho, ultimatum Roma: il sostituto è da… sextuple

CalcioWeb

Appena 8 punti in 7 partite, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, la 13ª piazza in coabitazione con il Genoa e dietro a squadre che lottano per evitare la retrocessione come Lecce, Frosinone e Monza. La stagione della Roma è partita con qualche incertezza di troppo.

I giallorossi hanno il 3° monte ingaggi più alto della Serie A, schierano in attacco Lukaku e Dybala, una coppia ‘da scudetto’, ma hanno già accumulato 10 punti di svantaggio dalle milanesi e 6 dalla zona Champions / Europa League. Serve una sterzata decisa.

Ultimatum Mourinho

A pagare potrebbe essere Josè Mourinho. Lo Special One è apparso più in ombra del solito in questo inizio di stagione, quasi inerme nelle difficoltà (come nel 4-1 contro il Genoa). Se anche a Cagliari dovesse andare male, si legge su “Il Corriere dello Sport”, la Roma potrebbe decidere di optare per un cambio in panchina, complice la sosta per le nazionali ormai alle porte. Anche se si vocifera che, dietro la rottura fra presidente e allenatore, non ci sarebbero solo motivazioni di natura tecnica.

Un big in pole

Fra gli allenatori che potrebbero prendere il posto del tecnico che con l’Inter vinse il Triplete, c’è un nome attualmente in pole position. L’identikit è di un allenatore tedesco, di primo piano, attualmente senza contratto. Indizi che portano al nome di Hans-Dieter Flick, tecnico che nel 2020, alla guida del Bayern Monaco, riuscì a completare il sextuple vincendo Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa di Germania, Supercopa UEFA e Coppa del mondo per Club.

In carriera, dopo i bavaresi, si è seduto sulla panchina della Germania come CT, dopo esserne stato vice-allenatore in passato. Un’esperienza, quella alla guida della nazionale tedesca, piuttosto complicata per ‘Hansi’ che, dopo l’esonero, vorrebbe rilanciarsi alla grande alla guida di un club.