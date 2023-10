Immobile tra Lazio e Arabia Saudita: cosa c’è di vero, anzi… di Verissimo

CalcioWeb

Nei giorni scorsi Ciro Immobile aveva sorpreso i tifosi della Lazio con alcune dichiarazioni piuttosto amare. Il centravanti biancoceleste si era detto stanco delle critiche, dell’essere messo in discussione da una parte della tifoseria laziale e aveva ammesso di non essere più così sicuro di voler rifiutare un’altra offerta monstre dall’Arabia Saudita nel caso in cui, in futuro, dovesse arrivare.

Verissimo Ciro

Intervistato nel salotto di Verissimo su Canale 5, Ciro Immobile ha corretto il tiro delle sue precedenti dichiarazioni: “la Lazio è e sarà sempre nel mio cuore, ne sono il capitano, abbiamo fatto tante belle cose. Ultimamente è uscita una mia intervista, ma quando parli e le cose vengono scritte sono diverse rispetto a quando ne parli in video, in cui si legge l’immagine, l’espressione e il vero messaggio che uno vuole mandare.

Ho sbagliato io a dare troppa importanza ai pochi, invece di dare ascolto a tutta la gente che mi ama e che non ha mai pensato di tradirmi e io di tradire loro. Non direi mai in un’intervista che voglio andare via, non fa parte del mio stile. Arabia? Ho ancora da fare molto con la Lazio e la gente che mi ama“.