Infortunio Neymar, diagnosi shock: è uno di quelli spacca carriera

CalcioWeb

Il modo in cui è uscito dal campo, trasportato via in lacrime in preda al dolore, non faceva presagire nulla di buono. In serata è arrivata la diagnosi sull’infortunio di Neymar e i brutti presagi si sono trasformati in una triste realtà. Il fuoriclasse brasiliano, finito a terra dopo un duello con un avversario durante Brasile-Uruguay, ha rimediato rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro.

È uno di quegli infortuni spacca carriera. I tempi di recupero variano dai 7-8 mesi fino a 1 anno intero di stop. Neymar ha solo 31 anni ed è all’apice della sua carriera, ma il suo storico di infortuni di diversa entità è importante. Un infortunio del genere potrebbe limitarne i prossimi anni di carriera come purtroppo, fin troppo spesso, è accaduto a molti suoi colleghi.

La nota del sito di Neymar

Lo stesso calciatore, attraverso il proprio sito web, ha diffuso la nota sulla sua diagnosi: “Neymar verrà sottoposto, in data da destinarsi, ad un intervento chirurgico per correggere gli infortuni. La Nazionale brasiliana e i reparti medici dell’Al-Hilal sono in costante contatto, allineati per quanto riguarda il recupero dell’atleta“.