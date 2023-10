Insigne litiga con un tifoso del Toronto: l’attaccante perde la testa | VIDEO

CalcioWeb

E’ sempre più vicina la rottura tra Lorenzo Insigne e il Toronto. L’avventura del calciatore ex Napoli in MLS non è mai decollata e il rapporto con i tifosi è arrivato ai minimi storici. Il calciatore italiano, in tribuna a Toronto durante il match perso contro Cincinnati, ha reagito alle provocazioni dei tifosi e si sono registrati momenti di grande tensione.

Il Toronto ha perso 14 partite su 15 in Mls, occupa l’ultimo posto in classifica e la situazione è drammatica. Per l’ex Napoli appena 4 gol e 4 assist in 19 partite disputate. Le immagini mostrano il calciatore italiano insultare e puntare il dito contro un tifoso chiedendogli “rispetto”.

Decisivo l’intervento della moglie Jenny che ha tranquillizzato il calciatore.

Lorenzo Insigne getting heated with a TFC supporter during today’s match He had to be pulled inside before things got worse… #TFCLive #MLS pic.twitter.com/F1KvZUYEPa — Daniel Ayik (@ayik_daniel) October 1, 2023