“Vuole l’Inter a gennaio”: pronto il grande colpo di calciomercato in attacco

Non solo la Juventus, anche l’Inter si prepara a piazzare colpi importanti sul fronte di calciomercato. La squadra di Simone Inzaghi è stata protagonista di un ottimo inizio di stagione e l’organico è attrezzato per lottare fino alla fine in campionato e Champions League. Solo il reparto avanzato è ridotto all’osso e la dirigenza ha deciso di correre ai ripari già a gennaio.

Lautaro Martinez e Thuram rappresentato due certezze per la categoria, Sanchez una buona alternativa, Arnautovic è reduce da un infortunio. I nerazzurri sono alla ricerca di un altro attaccante da regalare all’allenatore Simone Inzaghi e il nome non è una novità.

Calciomercato Inter, scatto per l’attacco

E’ pronto l’assalto a Mehdi Taremi, attaccante del Porto con la valigia in mano. La conferma è arrivata da Rahman Rezaei, vice-allenatore dell’Iran, intervistato da Sportitalia. “Taremi ha 31 anni, ma può fare davvero bene in Italia. Penso a cosa ha fatto Mandzukic con Allegri. Almeno 2-3 anni di alto livello li può garantire. In coppia con Lautaro? Parliamo di un attaccante fortissimo, insieme possono fare benissimo. Entrambi sanno tenere la palla e far salire la squadra, ma al contempo il Toro è letale nel gioco aereo e fa male negli inserimenti dietro la difesa: Taremi lo vedrei bene a giocargli intorno, tutto poi dipende da quello che pensa eventualmente Inzaghi”.

“Anche lui si sente nel momento giusto per cambiare, per fare un ulteriore salto in una grande squadra. Mentalmente è pronto. Mi ha detto che lo era già in estate, anche se alla fine non è stato possibile chiudere l’operazione che lo stava portando in Serie A. Gli ho detto che una stagione in più al Porto gli avrebbe fatto bene e che il prossimo anno sarebbe stato ancora più pronto. Lui è pronto a partire anche a gennaio ed anche io gli ho consigliato di andare, se ne avrà la possibilità”.

Sulle voci del passaggio in nerazzurro: “sì, gli ho detto in Giordania: ‘Leggo sui giornali che ti cerca l’Inter…’. E lui mi ha fatto capire di essere concentrato per fare il massimo in questi mesi per poi andare via. L’Inter l’anno scorso era in finale di Champions… Era contentissimo della notizia. L’Inter poi ora è in testa alla classifica in Italia. E’ importante per lui vedere come stanno bene i nerazzurri, gli piacerebbe molto andare in una squadra così. Si sente pronto per un’avventura simile. Quando un club come l’Inter ti cerca, la finalista di Champions, tutte le altre si allertano e si chiedono come mai lo vogliano”.