Inter-Roma, Mourinho contro tutti: i gialli ‘scelti’ e l’attacco alla Lega

CalcioWeb

E’ un Mourinho deluso quello che si è presentato ai microfoni del sito ufficiale della Roma per commentare la sconfitta nel match della 10ª giornata del campionato di Serie A contro l’Inter. La sfida per le zone alte della classifica si è decisa nel finale con un gol realizzato da Thuram.

Lo Special One non ha risparmiato le critiche, all’arbitro e alla Lega: “mi dispiace per i ragazzi, per il risultato. Hanno fatto uno sforzo grande, il gol era evitabile. Per questo mi dispiace. Il feeling di tutti era che la partita poteva finire in pareggio, siamo stati molto tranquilli”.

Sull’arbitro: “alcuni gialli sembravano scelti, come quelli ai centrali difensivi e ai due di centrocampo. Loro al primo giallo cambiano subito Pavard, noi non possiamo. Mi dispiace per i ragazzi e per il loro sforzo. Mi dispiace che non c’è rispetto per i giocatori, l’atteggiamento con N’Dicka e Mancini dimostra tutto”.

Infine l’attacco alla Lega: “sono contento visto il concetto di squadra in difficoltà, con metà squadra fuori. E venire qui senza metà squadra non era facile. Poi con un regalo della Lega abbiamo giocato giovedì e oggi”.