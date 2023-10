Juventus, Allegri in conferenza stampa: la risposta sul caso scommesse

CalcioWeb

Si torna in campo per la nuova giornata del campionato di Serie A e la Juventus si prepara per il big match contro il Milan. Gli ultimi giorni nel mondo del calcio sono stati sconvolti dallo scandalo scommesse e altri nomi sono stati tirati in ballo da Fabrizio Corona. Il riferimento è a Fagioli, già squalificato per 7 mesi, e al difensore Gatti.

L’ex ‘Re dei Paparazzi’ ha fatto anche il nome di Massimiliano Allegri, ma in questo caso soltanto per puntate al casinò e presunte scommesse sulla Serie B.

Le parole di Allegri in conferenza stampa

Alla vigilia della partita contro il Milan, in conferenza stampa, il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato anche dello scandalo scommesse: “su Fagioli è stato detto tutto, il club si è pronunciato e io sono allineato. Per lui inizia un percorso che lo porterà a fine maggio a tornare in campo. Sette mesi per mantenere la condizione atletica e impegnarsi nel sociale.

Era giusto parlarci perché non è un momento facile per lui. Sa che società, staff e squadra sono attorno a lui. Dovrà sfruttare questi mesi per lavorare sul campo e impegnarsi fuori dal campo. E poi riprendere la sua carriera che è solo all’inizio, non ha neanche 23 anni. Va sostenuto, lo aspettiamo a braccia aperte”.