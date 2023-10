Juventus, la decisione (social) di Fagioli dopo lo scandalo scommesse | FOTO

CalcioWeb

E’ un momento nerissimo per Nicolò Fagioli, calciatore della Juventus squalificato per 7 mesi in relazione allo scandalo scommesse. Il centrocampista bianconero ha ammesso di aver giocato anche sul calcio e la strada del patteggiamento è stata l’unica percorribile. Si allarga lo scandalo dopo gli ultimi nomi svelati da Fabrizio Corona: a Fagioli, Zaniolo, Tonali e Zalewski, si sono aggiunti anche El Shaarawy, Casale e Gatti, riportati dall’ex ‘Re dei Paparazzi’ a Striscia la Notizia.

La decisione (social) di Fagioli

Il profilo Instagram di Nicolò Fagioli non è più accessibile. Dopo aver pubblicato alcune Stories, il centrocampista bianconero ha disattivato l’account. Lo juventino ha deciso di chiudersi nel silenzio e riflettere dopo gli ultimi giorni molto delicati. Tornerà a parlare per fare chiarezza sulle ultime vicende. Per il momento meglio allontanarsi dalle luci della ribalta.