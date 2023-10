Juventus, la posizione di Giuntoli sul caso Fagioli e sulle scommesse

CalcioWeb

E’ altissima l’attesa per il ritorno in campo della Juventus per il match delle zone alte contro il Milan. Un argomento caldissimo nel mondo del calcio e anche in casa bianconera è quello dello scandalo scommesse. Tutto è nato dall’indagine sul centrocampista Nicolò Fagioli, accusato di scommesse illecite. Il calciatore rischia una lunga squalifica, ma potrebbe patteggiare e ridurre la pena.

Sull’argomento ha deciso di intervenire Cristiano Giuntoli, al “Festival di Trento”: “questo momento lo stiamo vivendo con grande dispiacere. Mi spiace per Fagioli, noi abbiamo da subito avvisato la Procura Federale. Gli siamo vicini, il nostro compito sarà quello di punirlo ma anche di stargli vicino. Ci vuole grande responsabilità per il futuro e dobbiamo rieducare il sistema”.