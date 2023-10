Panchina Napoli, fonti Ansa: “la decisione sull’esonero di Rudi Garcia”

CalcioWeb

Sono ore caldissime in casa Napoli dopo la sconfitta nel match del campionato di Serie A contro la Fiorentina. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-3 a favore della squadra di Vincenzo Italiano e la panchina di Rudi Garcia ha iniziato a traballare.

Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, occupano il quinto posto e la vetta della classifica occupata dal Milan è distante 7 punti. Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro tra Rudi Garcia e De Laurentiis per valutare la posizione dell’allenatore francese. Secondo fonti Ansa il numero uno azzurro avrebbe deciso confermare la fiducia nell’allenatore. All’incontro, svoltosi in un albergo in collina, assieme a De Laurentiis hanno partecipato il club manager Antonio Sinicropi, il direttore sportivo, Mauro Meluso, e il capo dell’Area scouting, Maurizio Micheli.

Dopo l’incontro Garcia è partito alla volta della Francia e tornerà a Napoli per riprendere gli allenamenti mercoledì prossimo. Inoltre De Laurentiis avrebbe deciso di rinviare ogni decisione sul futuro dell’allenatore alla prossima sosta del campionato, nel mese di novembre, a meno di un aggravarsi della crisi.