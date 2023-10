Paura Tevez per un malore improvviso: sviene e sbatte la testa

CalcioWeb

Momenti di grande paura per Carlos Tevez, ex calciatore della Juventus. Attualmente è l’allenatore dell’Independiente e la carriera è pronta a decollare. E’ salito alla ribalta per la carriera da calciatore, nel ruolo di attaccante. Dopo le prime esperienze con le maglie di Boca Juniors, Corinthians e West Ham, si è messo in mostra dal punto di vista tecnico.

La consacrazione si registra a Manchester, prima allo United e poi al City. Nel 2013 passa alla Juventus e si conferma un calciatore di altissimo livello. Le ultime avventure sono state con le divise di Shanghai Shenhua e ancora Boca Juniors. Nel 2022 ha intrapreso la carriera da allenatore, prima sulla panchina del Rosario Central e poi proprio l’Independiente.

Il malore improssivo

Le ultime ore sono state di grande paura per l’ex attaccante della Juventus. Secondo quanto riporta ‘Olé’ l’ex calciatore è stato vittima di un brutto incidente domestico: dopo aver avvertito delle vertigini, è svenuto in casa ed è caduto sbattendo la testa.

Arrivato in ospedale “gli sono stati applicati dei punti di sutura per chiudere una ferita all’arcata sopraccigliare sinistra”. L’attuale allenatore dell’Independiente è stato “accompagnato da una delle sue figlie in un ospedale vicino a casa sua dove è stato curato”. Tevez poi “è stato dimesso ed è tornato a casa”, con l’ultimo allenamento della squadra che è stato così “diretto dallo staff tecnico”.