Qualificazioni Euro2024, Olanda di rigore: Ronaldo è CR127 | CLASSIFICHE

CalcioWeb

Nonostante la notizia della serata sia l’interruzione e il rinvio di Belgio-Svezia a causa dell’attentato avvenuto fuori dallo stadio a Bruxelles, proviamo ugualmente a parlare di calcio. Sugli altri campi d’Europa in scena le gare valevoli per le qualificazioni a Euro2024.

Tre punti importanti per l’Olanda che sogna la qualificazione grazie al rigore siglato da van Dijk contro la Grecia, dopo che Weghorst aveva fallito precedentemente un altro penalty. Portogallo a valanga con un netto 0-5 sulla Bosnia: doppietta per Cristiano Ronaldo che sale a quota 127 gol.

Nelle altre gare successo e qualificazione dell’Austria sul campo dell’Azerbaigian, vittorie in trasferta per Irlanda contro Gibilterra e Slovacchia contro Lussemburgo, successo casalingo per 4-0 dell’Islanda sul Liechtenstein.

Risultati qualificazioni Euro2024

Azerbaigian-Austria 0-1

Belgio-Svezia 1-1 rinviata

Bosnia-Erzegovina-Portogallo 0-5

Gibilterra-Irlanda 0-4

Grecia-Olanda 0-1

Islanda-Liechtenstein 4-0

Lussemburgo-Slovacchia 0-1

Classifiche

Girone A

Spagna 15 (Q) Scozia 15 (Q) Norvegia 10 Georgia 7 Cipro 0

Girone B

Francia 18 (Q) Grecia 12 Olanda 12 Irlanda 6 Gibilterra 0

Girone C

Inghilterra 13 Italia 10 Ucraina 10 Macedonia del Nord 7 Malta 0

Girone D

Turchia 16 Galles 10 Croazia 10 Armenia 7 Lettonia 3

Girone E

Albania 13 Repubblica Ceca 11 Polonia 10 Moldavia 9 Isole Faroe 1

Girone F

Belgio 16 (Q) Austria 13 (Q) Svezia 6 Azerbaigian 4 Estonia 1

Girone G

Ungheria 13 Serbia 10 Montenegro 8 Lituania 5 Bulgaria 2

Girone H

Slovenia 16 Danimarca 16 Finlandia 12 Kazakistan 12 Irlanda del Nord 6 San Marino 0

Girone I

Romania 16 Svizzera 15 Israele 11 Kosovo 7 Bielorussia 6 Andorra 2

Girone J

Portogallo 24 (Q) Slovacchia 16 Lussemburgo 11 Islanda 10 Bosnia-Erzegovina 9 Liechtenstein 0