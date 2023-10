Qualificazioni Euro2024, la Spagna ferma Haaland: Israele non gioca | CLASSIFICHE

CalcioWeb

Domenica di grande sport sui campi di tutta Europa con le gare di Qualificazione a Euro 2024. Riflettori puntati su Norvegia-Spagna, la furia di Haaland contro le ‘Furie Rosse’, partita principale della serata decisa da una rete di Gavi nella ripresa.

Tutto facile per Romania e Turchia che liquidano 4-0 Andorra e Lettonia. Pirotecnico 3-3 tra Svizzera e Bielorussia. Vittorie casalinghe per Georgia (4-0 su Cipro), Repubblica Ceca (1-0 sulle Isole Faroe) e Galles (2-1 sulla Croazia). Non si è giocata Kosovo-Israele.

Già qualificate Germania (paese ospitante), Francia, Belgio, Portogallo, Spagna, Scozia e Turchia.

Risultati Qualificazioni Euro 2024

Georgia-Cipro 4-0

Repubblica Ceca-Isole Faroe 1-0

Svizzera-Bielorussia 3-3

Galles-Croazia 2-1

Kosovo-Israele Rinviata

Norvegia-Spagna 0-1

Polonia-Moldavia 1-1

Romania-Andorra 4-0

Turchia-Lettonia 4-0

Le classifiche dei gironi

Girone A

Spagna 15 Scozia 15 Norvegia 10 Georgia 7 Cipro 0

Girone B

Francia 18 Grecia 12 Olanda 9 Irlanda 3 Gibilterra 0

Girone C

Inghilterra 12 Italia 10 Ucraina 10 Macedonia del Nord 7 Malta 0

Girone D

Turchia 16 Galles 10 Croazia 10 Armenia 7 Lettonia 3

Girone E

Albania 13 Repubblica Ceca 11 Polonia 10 Moldavia 9 Isole Faroe 1

Girone F

Belgio 16 Austria 13 Svezia 6 Azerbaigian 4 Estonia 1

Girone G

Ungheria 13 Serbia 10 Montenegro 8 Lituania 5 Bulgaria 2

Girone H

Slovenia 16 Danimarca 16 Finlandia 12 Kazakistan 12 Irlanda del Nord 6 San Marino 0

Girone I

Romania 16 Svizzera 15 Israele 11 Kosovo 7 Bielorussia 6 Andorra 2

Girone J

Portogallo 21 Slovacchia 13 Lussemburgo 11 Bosnia-Erzegovina 9 Islanda 7 Liechtenstein 0