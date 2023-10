Kosovo-Israele posticipata: il motivo

CalcioWeb

Dopo la vittoria dell’Italia contro Malta, continua il programma delle qualificazioni a Euro2024 con partite molto interessanti. La Svizzera in campo contro la Bielorussia, la Croazia contro il Galles in una partita ricca di insidie. Promette spettacolo la sfida tra Norvegia e Spagna. La Polonia affronta la Moldavia, la Turchia contro la Lettonia.

La sfida tra Kosovo e Israele, inveve, è stata posticipata. Il motivo? La guerra in Israele. Nel dettaglio le autorità israeliane non hanno consentito alla propria nazionale di viaggiare all’estero per motivi di sicurezza. La data del recupero non è stata ancora comunicata.