Roma, Azmoun pubblica un post sui cavalli a Capannelle e scatena le reazioni | FOTO

Il nome di Azmoun, calciatore della Roma, è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona. L’iraniano non è stato accusato per il caso scommesse che ha travolto il mondo del calcio, ma è stato ‘pizzicato’ a guardare una corsa di cavalli durante una gara dei giallorossi.

L’attaccante si sta godendo il pomeriggio libero dopo l’allenamento mattutino a disposizione di José Mourinho. L’iraniano, come svelato dall’account Instagram Ippodromo Capannelle, si è presentato nella casa dell’ippica romana per assistere dal vivo allo ‘Sprinters Day’. “Guardate chi è tornato”, il commento.

L’attaccante della Roma è un noto appassionato di cavalli e ne possiede ben 52. I tifosi giallorossi hanno rimarcato proprio questo aspetto, rispedendo al mittente le accuse circolate negli ultimi giorni: la passione per i cavalli non ha nulla a che fare con il caso scommesse.

