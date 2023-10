Ryanair prende in giro Tonali e Fagioli: il meme diventa virale | FOTO

CalcioWeb

Da giorni ormai in Italia non si parla d’altro. Lo scandalo scommesse che ha travolto il mondo del pallone italiano ha monopolizzato l’informazione sportiva valicandone i confini per sfociare nella cronaca, nell’economia e nel gossip. Tutti sono a caccia di news, nessuno rinuncia ad aggiungere il proprio commento sulla vicenda che fin qui ha visto coinvolti Fagioli, Tonali e Zaniolo, tre calciatori che rappresentano il presente e il futuro della nazionale.

Il meme di Ryanair

A ogni notizia virale corrisponde un meme. Funziona così, lo sappiamo tutti, è un teorema dei social. E lo scandalo scommesse è terreno fertile per la smodata fantasia dei burloni del web. Fra di essi, menzione d’onore per la pagina X di Ryanair. Sì, proprio la compagnia aerea. Sul profilo dell’account italiano è apparso un meme che raffigura Tonali e Fagioli, la prenotazione di un posto e la scritta: “non si accettano scommesse sui posti casuali“.

Il post ha diviso i follower tra chi l’ha etichettata come una trovata geniale e chi, invece, una scelta di cattivo gusto visto il particolare momento che i due protagonisti stanno vivendo. Il post è stato cancellato poco dopo, ma circola ancora a causa dei tanti screenshoot presenti in rete.