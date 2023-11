Atalanta, pronti 15 milioni sul calciomercato: pazza idea dall’Ajax

CalcioWeb

Il calciomercato dell’Atalanta è pronto ad entrare nel vivo e la dirigenza si prepara a piazzare colpi importanti per regalare al tecnico Gasperini una squadra ancora più competitiva. I nerazzurri sono in campo in vista della sfida contro il Napoli, valida per le zone alte della classifica.

Tante big in Europa sono in contatto per i gioielli dell’Atalanta e almeno una cessione eccellente non è da escludere. Il tecnico nerazzurro avrebbe chiesto l’arrivo di un difensore di un certo spessore e l’ultimo nome infiamma l’ambiente. L’Atalanta ha messo nel mirino Josip Sutalo, difensore dell’Ajax. La valutazione è di 15 milioni di euro.

Si tratta di un difensore centrale di piede destro con possibilità di giocare anche nel centro-sinistra. E’ un classe 2000 con ampi margini di miglioramento, forte fisicamente e bravo nel gioco aereo. Nel corso della carriera ha giocato con le maglie di Dinamo Zagabria, Istria 1961 e adesso Ajax.