Atalanta-Napoli: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv e pronostico

Una partita che non ha bisogno di presentazioni. Il big match del sabato valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A mette di fronte Atalanta e Napoli. Attesa altissima per l’esordio bis di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra. La squadra è reduce dalla debacle casalinga contro l’Empoli e dovrà cambiare passo. Di fronte una squadra molto insidiosa come l’Atalanta. La compagine di Gasperini occupa la quinta posizione e non vince da tre giornate, dal successo in trasferta contro l’Empoli.

Atalanta-Napoli, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Scamacca.

Squalificati: De Roon | Indisponibili: Palomino, Toloi, Touré

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lindstrom, Mario Rui

Atalanta-Napoli, l’orario

Il calcio d’inizio di Atalanta-Napoli, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A, è previsto per sabato 25 novembre alle ore 18:00.

Atalanta-Napoli, la diretta tv

Atalanta-Napoli, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).

Atalanta-Napoli, il pronostico

Atalanta-Napoli: Pronostico GG – Si preannuncia una partita a viso aperto tra due squadre che giocano un calcio propositivo. Gli attaccanti sono in grado di sbloccare la partita in qualsiasi momento. La sfida tra Raspadori e Scamacca promette spettacolo, senza dimenticare Kvara, Politano e Lookman.