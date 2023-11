Napoli, la richiesta di Mazzarri sul calciomercato: pazza idea dagli svincolati!

CalcioWeb

E’ iniziata la nuova avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano è tornato in campo ed è già andato in scena un confronto importante con la squadra. L’allenatore ex Torino dovrà in primo luogo riportare entusiasmo nello spogliatoio e nell’ambiente, poi sistemare la squadra dal punto di vista tattico.

Il calendario di certo non aiuta il Napoli tra campionato e Champions League: prima Atalanta e Real Madrid, poi Inter e Juventus. Il tecnico toscano ha deciso di non stravolgere la squadra e giocherà ancora con il modulo 4-3-3. Il tecnico dovrà fare i conti anche con qualche problema di formazione. I calciatori Meret e Mario Rui hanno riportato lesioni e in particolar modo il difensore rischia un lungo stop. Il presidente De Laurentiis potrebbe regalare al tecnico Mazzarri uno svincolato: Nico Schulz.

Chi è Nico Schulz

Nico Schulz è un calciatore tedesco classe 1993. Si tratta di un terzino sinistro in grado di disimpegnarsi sia in difesa che a centrocampo, bravo in fase di chiusura e in quella di spinta. Il suo punto di forza è in zona offensiva e si è dimostrato pericolosissimo in fase di cross. Nella rosa di Mazzarri potrebbe giocare nel ruolo di terzino nel 4-3-3 o da esterno di centrocampo a sinistra nel 3-5-2.

La prima esperienza della carriera è stata all’Hertha Berlino e l’impatto nel mondo del calcio è stato subito importante. Passa al Borussia M’gladbach ma l’avventura è altalentante, poi il riscatto all’Hoffenheim. Il punto più alto della carriera di Schultz si registra al Borussia Dortmund. L’esterno sinistro si dimostra un punto di riferimento dei gialloneri ed un calciatore prezioso per l’allenatore. Il rapporto con il club tedesco si è interrotto il 20 luglio 2023 con la rescissione del contratto. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia della Nazionale tedesca. Adesso sono in corso valutazioni sul calciomercato del Napoli.