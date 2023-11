Balotelli si sfoga con Fabrizio Corona: la telefonata dopo l’incidente | VIDEO

CalcioWeb

Mario Balotelli è stato vittima di un grave incidente stradale nella serata di giovedì, a Brescia. L’Audi dell’attaccante è rimasta completamente distrutta e fortunatamente il calciatore non ha riportato conseguenze fisiche. Ancora incertezza sulla dinamica dell’incidente e il calciatore, che non ha voluto sottoporsi all’alcoltest, ha sottolineato di non aver bevuto.

L’attaccante dell’Adana si è sfogato nel corso di una telefonata con Fabrizio Corona sul sito dillingernews.it. “Sembrava passato di moda parlare di una ca***ta così, cioè posso capire un incidente che coinvolge altri o viene coinvolto da altri e qualcuno rimane ferito ma qui ho spaccato la macchina e sono tornato a casa con un’altra macchina”.

Balotelli continua: “Ci sono un miliardo di problemi e l’unico problema che vedo qui sono io. Grazie a Dio ho la casco (l’assicurazione, ndr) e infatti se non avessi avuto quella sarebbe stato l’unico vero problema”. SuperMario conclude: “qui invece di parlare di tutte le cose serie che ci sono tra calcio, vita, guerra, sono a fare le prime pagine con il mio incidente del c***o che non vale niente”.

