Barcellona, Pique stuzzica il Real Madrid: il riferimento è alla vittoria della Champions

CalcioWeb

Gerard Piqué è stato un grande punto di riferimento al Barcellona e il ritiro dal calcio a 35 anni è stato omaggiato dai tifosi blaugrana. La rivalità con il Real Madrid è sempre caldissima e l’ex difensore ha deciso di lanciare una frecciata ai Blancos in riferimento alla vittoria dell’ultima Champions League.

“Hanno vinto 13 o 14 Champions League, ma quando vinciamo noi, lo ricordiamo per sempre. L’ultima Champions League che hanno vinto è stata un miracolo, perché non erano superiori a nessuna squadra nella fase a eliminazione diretta e non sarà mai ricordata”, le parole ai microfoni di RAC 1.

Sul Barcellona: “vincere e basta non vale la pena, devi giocare bene. È il nostro modo di guardare al calcio e alla nostra cultura, e deve rimanere così, ma questo mette ulteriore pressione sull’allenatore e sui giocatori. Mi mancano i miei compagni di squadra, giocare al Camp Nou e competere per vincere titoli. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo fatto”.