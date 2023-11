Shock Boca Juniors: tifoso si suicida dopo la sconfitta in Copa Libertadores

CalcioWeb

Una tragedia ha sconvolto il Boca Juniors, reduce dalla sconfitta in Copa Libertadores contro il Fluminense. Come riportano Diario Olé e Crónica TV, un tifoso di 23 anni si è suicidato dopo la partita. Secondo quanto riferito il fatto si sarebbe verificato poche ore dopo il ko in finale: il ragazzo è stato trovato senza vita nel suo letto.

Verónica, la madre del ragazzo, ha raccontato la vicenda in un’intervista a Crónica TV e ha confermato che il gesto è legato al Boca “perché era un grande tifoso”.

“Il Boca era la cosa più importante. Lo hanno ucciso. Adesso non c’è più e non c’è nessun giocatore che possa darmi le sue condoglianze”, ha detto la madre.

“Qualche settimana fa aveva detto a suo padre ‘se il Boca non vince il 4 novembre, mi ammazzo’. Noi pensavamo che stesse scherzando. I giovani devono pensare alle loro famiglie”.