Calciomercato Juventus, rinforzo in attacco dalla Serie A: colpo da Scudetto

Il buon inizio di stagione che vede la Juventus seconda in classifica alle spalle dell’Inter, ma davanti a Milan e Napoli, è stato piuttosto incoraggiante. La squadra, al netto di qualche defezione, è solida e, senza coppe, può puntare a dare del filo da torcere alle favorite per il titolo. Inutile nascondersi, la vittoria è nel DNA della Juventus e 3 anni senza neanche avvicinarsi alla lotta per lo Scudetto sembrano già troppi ai tifosi.

Gennaio potrebbe portare in dote interessanti novità in sede di mercato, rinforzi in grado di migliorare la qualità della rosa e permettere il salto di qualità che possa rilanciare le chance dei ragazzi di Allegri in ottica titolo.

Colpo in attacco

Gennaio 2024 potrebbe essere la volta buona per portare in bianconero un calciatore che spesso è stato accostato alla Juventus, che in realtà ne è stato già di proprietà da giovanissimo, ma che per un motivo o per un altro non ha mai vestito la casacca bianconera. Stiamo parlando di Domenico Berardi.

Jolly offensivo, in grado di ricoprire più ruoli, con la maturità di provare a ritagliarsi un finale di carriera anche in zona più centrale, Berardi è uno dei calciatori più decisivi del campionato di Serie A. I rapporti fra Juventus e Sassuolo sono ottimi, i 30 milioni di costo del cartellino non dovrebbero spaventare, non è da escludere un pagamento dilazionato.

Dopo il mancato arrivo del passato, Berardi potrebbe finalmente dire sì ai bianconeri dopo 12 stagioni in neroverde: il salto di qualità definitivo per provare a dare l’assalto allo scudetto.