Fenomeno Camarda: gol pazzesco in rovesciata in Milan-PSG di Youth League | VIDEO

Non ci sono più aggettivi per definire Francesco Camarda, baby fenomeno classe 2008 e destinato ad una carriera di altissimo livello. L’attaccante del Milan ha realizzato un gol clamoroso dopo 9 minuti di Milan-Psg di Youth League.

Il 15enne è stato autore di una rovesciata da stropicciarsi gli occhi che ha sorpreso la difesa avversaria e il portiere. Il calciatore rossonero ha confermato ancora una volta le grandissime qualità ed una capacità in acrobazia già da grandissimo attaccante.

Per Camarda si tratta del terzo gol nella manifestazione. L’attaccante rossonero ha realizzato un gol nel campionato Primavera, tre in Coppa Primavera ed è arrivato a 7 reti in 11 presenze a livello Under 19. Il grande salto sembra imminente.

🔴⚫️🇮🇹 Milan gem Francesco Camarda just scored this goal vs PSG in UEFA YL — top talent born in 2008, he’s just 15. pic.twitter.com/QXMPPjvH7a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2023