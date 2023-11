Europa League, l’Atalanta vince con il minimo sforzo e si qualifica | CLASSIFICA

CalcioWeb

E’ stata una serata europea nel complesso positiva per i colori italiani: dopo la sconfitta della Roma e la vittoria della Fiorentina, si è registrato anche il successo dell’Atalanta nella gara della 4ª giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra di Gasperini ha staccato il pass qualificazione con due giornate di anticipo e si giocherà il primo posto del girone con lo Sporting Lisbona.

Si è conclusa con il risultato di 1-0 la sfida contro lo Sturm Graz. I padroni di casa si sono schierati con Lookman e Koopmeiners alle spalle di Scamacca e la partita si è conclusa con il minimo scarto.

La prima grande occasione è per Wlodarczyk, gli ospiti sfiorano il vantaggio. Nella ripresa l’Atalanta entra bene in campo e trova il gol del vantaggio con il difensore Djimsiti. I padroni di casa sfiorano il raddoppio con Pasalic, poi un’altra occasione per Ederson. Finisce 1-0, l’Atalanta al prossimo turno.

La classifica

Atalanta 10 Sporting 7 Sturm Graz 4 Rakow 1